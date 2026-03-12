午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９４、値下がり銘柄数は１４７８、変わらずは１７銘柄だった。業種別では３３業種中３業種が上昇。値上がりはその他製品、鉱業、機械。値下がりで目立つのは不動産、銀行、証券・商品、その他金融、水産・農林、金属製品など。 出所：MINKABU PRESS