デジタルグリッドは３日ぶりに大幅反落している。同社は昨年４月２２日に東証グロース市場に新規上場した。１１日の取引終了後、２６年７月期第２四半期累計（２５年８月～２６年１月）の連結決算を発表。売上高が３３億２８００万円（前年同期比０．６％増）、営業利益が１５億３６００万円（同１０．１％減）、最終利益が１２億１６００万円（同２．６％増）になった。容量拠出金の還元により最終増益で着地したも