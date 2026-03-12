任天堂が３日続伸している。ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２（ニンテンドースイッチ・ツー）向けに同社が５日に世界同時発売したソフト「ぽこあポケモン」について、発売後４日間で世界累計販売本数が２２０万本を突破したと１２日に発表した。直近で好調な販売状況が伝わり同社株は戻り歩調を示していたが、業績への好影響を期待した買いが継続している。 出所：MINKABU PRESS