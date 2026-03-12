・ケミプロが一時１１％超の急騰演じる、高市成長戦略の急先鋒ペロブスカイト太陽電池関連で人気再燃 ・キオクシアが売買代金断トツで３連騰、ＮＡＮＤメモリー需要旺盛で米サンディスクの大幅高に追随 ・ＭＣＰｓが全体リスクオフものともせず続急騰、国策支援のペロブスカイト太陽電池関連で上昇加速 ・ナ・デックスは続急伸し７年９カ月ぶり高値圏、５～１月期経常大幅増益で記念優待も ・デリカフＨＤが大幅高