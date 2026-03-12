BLACKPINKのジスとソ・イングク主演のNetflixシリーズ『マンスリー彼氏』が、3月6日の配信開始後、世界約70カ国でランキングTOP10入りを果たし、世界中から熱い視線を集めている。また、日本でも堂々の1位を記録した。比類なき輝きを放つ二大スターの共演に加え、仮想空間でバーチャル彼氏との恋愛を体験できる「恋愛サブスク」という斬新な設定が、視聴者の期待を鮮やかに超えて話題となっている。（以