民間の信用調査会社「東京商工リサーチ岡山支店」によりますと、不動産業の株式会社斯波（倉敷市東富井）が今月（3月）3日、岡山地裁倉敷支部から破産開始決定を受けたということです。 同社は2019年2月1日に設立された不動産業者で、「シバ不動産」の店名で倉敷市を中心とした不動産物件を取り扱い、賃貸の仲介や売買を手掛けていたということです。 しかし、競合も多く業績は低迷していて、2025年中に肩書地から退去し、