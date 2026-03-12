[3.11 ポストユースマッチ U-19 Jリーグ選抜 0-1 全日本大学選抜 CSア港]地元開催の強化試合で明らかな爪痕を残した。名古屋高から今季水戸ホーリーホックに加入したMF山下翔大は11日、全日本大学選抜との「ポストユースマッチ」に後半から右ウイングバックで45分間出場。爆発的なスピードを活かしたドリブル突破で何度も攻撃を前進させ、年上のプロ候補生を苦しめていた。「自分の武器をアピールしようと思っていた。技術面で勝