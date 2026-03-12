開催：2026.3.12会場：ダイキン・パーク結果：[メキシコ] 1 - 9 [イタリア]WBCの試合が12日に行われ、ダイキン・パークでメキシコとイタリアが対戦した。メキシコの先発投手はＪ・アサド、対するイタリアの先発投手はＡ・ノラで試合は開始した。2回表、4番 Ｖ・パスクアンティノ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでイタリア得点 MEX 0-1 ITA4回表、2番 Ｊ・バーティ 5球目を打って左中