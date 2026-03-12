リンクをコピーする

オーランド・マジック vs クリーブランド・キャバリアーズ日付：2026年3月12日（木）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 128 - 122 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのオーランド・マジック対クリーブランド・キャバリアーズがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはオーランド・