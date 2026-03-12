生活雑貨を取り扱う39thanksは4月29日まで、MagSafeに対応したカード型グリップスタンド「Butterfly HOLD」の予約応援購入をクラウドファンディングサイト「Makuake」で受け付けている。●両手で持ちやすく カメラ撮影もしやすくなる タブレットも立てられる新製品は、折りたたみスマホに最適化したカード型グリップスタンド。開くとスタンドの接地面積が従来品と比べて「2倍」に拡張し、「両手グリップ」しやすくなる構造の