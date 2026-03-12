『madame FIGARO japon』の公式SNSが、Snow Manの佐久間大介のインタビュー記事を紹介。公開されたビジュアルが注目を集めている。 【画像】佐久間大介『FIGARO』掲載ビジュアル／私服でもハイブランドを着こなす佐久間大介 ■ピンクヘア×ジバンシィのトレンチコートで踊る佐久間大介 公開された写真では、鮮やかなピンクヘアの佐久間が、ジバンシィのトレンチコートをまとったスタイリングで登場。 ゆった