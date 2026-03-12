12日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比848.22円（-1.54％）安の5万4177.15円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は77、値下がりは1493、変わらずは19と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。 日経平均マイナス寄与度は193.87円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が118.73円、東エレク が87.24円、豊田通商 が21.66円、ＫＤＤＩ が19.45円と並んだ。 プラス寄