12日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数283、値下がり銘柄数1106と、値下がりが優勢だった。 個別ではアール・エス・シー、ケミプロ化成、リバーエレテックが一時ストップ高と値を飛ばした。三井住建道路、ナカボーテック、フィル・カンパニー、パピレス、片倉コープアグリなど26銘柄は昨年来高値を更新。パス、デリカフーズホールディングス、共栄タン