12日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比1.4％増の2440億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.5％減の1726億円だった。 個別ではＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅエネルギー指数上場投資信託 、ＮＥＸＴＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 、ｉＦｒｅｅＥ