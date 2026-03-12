リンクをコピーする

12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ113138-2.5 48900 ２. 日経Ｄインバ 14510 6.94807 ３. ＷＴＩ原油 1071916.84899 ４. 日経ベア２ 1027735.9 118.2