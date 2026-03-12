卓球の「WTTチャンピオンズ重慶2026」は10日、女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング13位の大藤沙月（ミキハウス）は同2位の王曼碰（中国）と対戦。ゲームカウント3－0で勝利を飾った。近年はトップ層を占める中国勢に日本勢が対抗する構図ができている中、2026年に入り日本選手による中国勢撃破が目立っている。 ■長粼＆橋本もアジア杯で奮闘 直近の世界ランキングでは、1位の孫穎莎から3位