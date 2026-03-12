【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンドＢ組は１１日、米テキサス州ヒューストンで最終戦が行われ、イタリアが９―１でメキシコに快勝し、４連勝で首位突破を決めた。試合のなかった米国は３勝１敗の２位で準々決勝進出となり、前回４強のメキシコは２勝２敗の３位で敗退となった。準々決勝では、米国は１３日にＡ組１位のカナダと対戦。イタリアは１４日にＡ