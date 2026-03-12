【ヒューストン（米テキサス州＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１１日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国でＢ、Ｄ組の最終戦が行われ、Ａ組はカナダがキューバに快勝し、３勝１敗の１位で準々決勝に進出した。２位はプエルトリコで、３位となった前回４強のキューバは敗退した。Ｂ組はイタリアがメキシコを破り、４連勝で首位通過。３勝１敗で終えていた米国が２位で準々決勝に進んだ。前回４強