フリーアナウンサー望月理恵（54）が、11日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。“おひとり様”を選んでいる理由を明かした。この日はテーマは「おひとり様の本音爆発SP」。15年に離婚したことを公表している望月は、結婚について「私、一度経験があるんですけど、また失敗したらどうしようという気持ちがある」と再婚に前向きになれないことを告白した。離婚についても「精神的に交通事故に遭うくら