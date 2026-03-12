ワールドベースボールクラシック（WBC）の開催に合わせ、那須どうぶつ王国で勝敗占い企画に臨んでいるヨウムのオリビアは、日本代表の1次ラウンド4試合中3試合を的中させた。【動画】【WBC】前回大会は的中率100%！ヨウムのオリビアが占う侍ジャパンの運命は！？現在までに行われたオリビアの占い結果は、チャイニーズ・タイペイ戦、日本勝利を見事に的中させた。韓国戦は外れたが、オーストラリア、チェコとの一戦も日本勝利