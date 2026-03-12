法人税約６８００万円を脱税したとして、東京国税局が、スポーツ教室運営会社「スクールパートナー」（岡山市北区）と同社の橋野裕之・代表取締役（５４）を法人税法違反容疑で東京地検に告発していたことがわかった。関係者によると、同社は、野球やサッカーなど、子ども向けのスポーツ教室を運営し、会費収入などで多額の利益を得ていたが、架空の仲介手数料やスポーツ施設使用料を計上するなどして、２０２４年３月期までの