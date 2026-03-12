BTSの光化門広場公演に、韓国が国を挙げて安全対策に乗り出す。世界中からファンが集まることが予想され、政府、ソウル警察は前例のない安全管理体制を稼働する予定だ。韓国報道などによると、ソウル警察は10日「21日に光化門広場で開催されるBTSのカムバックステージには、最大で26万人規模の観客が集まると見込まれている」と発表。予約席1万5000席は瞬く間に完売し、待機順番10万人を記録している。さらにスタンディング席7000