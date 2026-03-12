高市早苗首相は11日、先進7カ国（G7）首脳によるオンライン形式の会議に参加し、中東情勢を巡り協議した。G7首脳は、日米欧など国際エネルギー機関（IEA）加盟国による石油備蓄の協調放出の決定を歓迎。首相は、原油輸送の要衝ホルムズ海峡における航行の安全を脅かすイランの行為を非難し、直ちに停止するよう求めていると説明した。首相は、ホルムズ海峡付近の海域で複数の船舶が攻撃を受けている事態について「深刻な懸念」