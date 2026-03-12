ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で米国の決勝トーナメント進出が決まった12日午前、X（旧ツイッター）で「アメリカ進出」がトレンド入り。「イタリア強すぎ」「準々決勝進出決定」などの関連ワードも急上昇した。この日、WBC1次ラウンド（R）B組の最終戦が米テキサス州ヒューストンのダイキンパークで行われ、メキシコ―イタリアが対戦。イタリアが9―1で勝利したことで、イタリアが同組1位、米国が2位で決勝トーナ