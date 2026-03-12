【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で８強入りしている日本代表「侍ジャパン」は１１日、米フロリダ州マイアミで渡米後初の練習を行った。チームはこの日の未明、準々決勝を戦うマイアミに到着したばかり。自由参加の練習には、大谷翔平選手（３１）（ドジャース）、岡本和真選手（２９）（ブルージェイズ）ら一部のメンバーが姿を見せた。大谷選手