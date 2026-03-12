全国にスポーツ教室などを展開している会社の代表が約6800万円脱税した疑いで刑事告発されました。東京国税局から刑事告発されたのは岡山市の「株式会社スクールパートナー」と橋野裕之代表（54）です。橋野代表は2021年度から2023年度、施設使用料などの名目で架空の経費を計上するなどし、約2億1100万円の所得を隠して法人税など約6800万円を脱税した疑いが持たれています。不正に得た金は、競艇や海外のカジノなどのギャンブル