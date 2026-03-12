俳優の相島一之（64）が12日、インスタグラムを更新。東日本大震災から15年となり、思いをつづった。相島は「当時日本映画専門チャンネルの映画紹介番組『シネマホリック』でキャスターをしていました赤坂のビルで収録を終えた頃東日本大震災の地震に遭いましたビルの10階ぐらいにいて立つことができないぐらいの横揺れを覚えています」と15年前の3月11日を回想。「大きな地震だそう思ってからの出来事が想像を遥かに超え