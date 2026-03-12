花王は、衣料用濃縮液体洗剤「アタック ZERO」シリーズをリニューアルし、2026年3月28日に発売します。 「アタック ZERO」シリーズ 記事のポイント 新「アタックZERO」は、洗濯するだけで洗濯槽の汚れやニオイまで防ぎ、洗濯槽洗浄などの手間を軽減してくれるように進化。これにより、洗濯槽からすすぎ水を介して衣服に移る菌を防いで、生乾き臭の発生も抑えてくれます。（ランドリースペシャリスト 一條トオル） 「