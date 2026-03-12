イタリアが４連勝でＷＢＣ１次ラウンドＢ組を１位で突破した。テキサス州ヒューストンで行われたメキシコ戦に９―１で快勝し、準々決勝進出を決めた。前日、優勝候補の米国から大金星を挙げた勢いはそのままだった。２回先頭パスクアンティノ（ロイヤルズ）が右腕アサド（カブス）の内角高めのカットボールを高々と打ち上げた。右翼フェンス手前で右翼手がジャンプするもグラブをかすめるように最前列に運び、１点を先制。４回