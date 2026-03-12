G大阪の三浦弦太がACL2準々決勝ラチャーブリー戦で衝撃ゴラッソを決めた解説を務めていた元日本代表DF安田理大氏も「すっげーシュート決まりましたね！」と興奮する一撃を、ガンバ大阪のDF三浦弦太が決めた。3月11日に行われたAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）準々決勝第2戦でタイ1部ラチャーブリーと対戦したG大阪は、延長戦の末に2-1でアウェーゲームを制して、2試合合計3-2で準決勝進出を決めた。ホームでの初戦を1-1で終