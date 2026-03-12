高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」（第114回）が12日に放送され、不穏なラストを迎えると、ネット上には「めっちゃ不気味…」「これは悪夢…？」「まるで怪談」といった反響が寄せられた。【写真】明日の『ばけばけ』鋭い眼光でヘブンを睨む錦織ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になる許可をもらいに江藤知事（佐野史郎）のもとを