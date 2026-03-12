２３年のスプリンターズＳ勝ち馬のママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は、次走に予定している高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）に引き続き、川田将雅騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで臨む。３月１２日、同馬を管理する池江調教師が明かした。２月２８日のオーシャンＳで４着だったが、その後は在厩で調整されている。池江調教師はこの日、「速いところは来週からやります。