朝起きることが楽しみになる睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』から、世界睡眠デーに合わせて就寝前のリラックス体操「ほげーたいそう」が公開されました。その発表を記念し、2026年3月12日(木)に恵比寿ガーデンプレイス ザ・ガーデンルームにて体験会が開催されました。櫻坂46の森田ひかるさんやマユリカのお二人が登場したイベントの様子をレポートします。 「『Pokémon Sleep』就寝前のリラ