あす13日(金)は、当初の予想では関東で雪や雨が降るとされていましたが、最新のコンピュータ計算では雪雲や雨雲はかからない見込みです。関東に雪を降らせる南岸低気圧が発生するにもかかわらず、なぜ雪が降らないのか?今季は関東でまだ雪が降るのか、詳しく解説していきます。南岸低気圧のコースによって分かれる天気13日は「曇り」コース明日13日の関東は一昨日(10日)頃までは雪や雨が降る予想でしたが、今日12日の最新の予報