アストロズ・今井達也（27）が日本時間12日、敵地フロリダ州ジュピターでのマーリンズ戦に登板し、3回を無安打無失点、4奪三振。直球は渡米後最速の158キロをマークし、これでオープン戦は3試合連続無失点と好調をキープしている。【もっと読む】侍J大谷翔平が完全非公開&厳戒態勢の神宮球場でライブBPの内幕自身は出場していないWBC日本代表の侍ジャパンは順当に1次ラウンドを突破し、15日の準々決勝ではフロリダ州マイア