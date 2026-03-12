接待とは、相手を知り、相手と調和すること――。大事な会食の場で失敗を防ぎ、そして相手に喜んでもらうためには何をすべきで、何に気を付けるべきなのか？ビジネスと食の現場に詳しいノンフィクション作家の野地秩嘉氏が、接待のプロたちを取材した『一流の接待』（小学館）から一部抜粋してお届けする。【画像】「高級フレンチ」でも「料亭」でもない…接待に適した店とは？今回は、ミシュラン1ツ星を獲得したことのある