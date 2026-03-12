横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、苺の食べ納めから春のお祝い・歓送迎会の乾杯まで、さまざまな季節限定プランを提供中。“春の節目”を彩るホテルダイニング＆ステイで、春風に包まれながら大切な人と過ごす、特別なひとときを満喫できる各種メニューを紹介します☆ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「2026年 春季節限定メニュー・お祝いプラン」まとめ 場所：横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ