〈え、それもNGなの…？ 「宗教・政治・プロ野球」だけではない、接待の場で「絶対に避けるべき」意外な話題とは〉から続く一枚板のカウンターを前に、職人が丹精込めて握った寿司を食べる――寿司店といえば、接待にうってつけなイメージもあるが、ビジネスと食の現場に詳しいノンフィクション作家の野地秩嘉氏によると、「接待のなかでもっとも難度の高いのが寿司店」だという。では、接待に向いているのは何の店なのか？同