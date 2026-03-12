モデル・タレントのゆうちゃみ、お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）が12日、東京・六本木ヒルズ 大屋根プラザで行われた『寝っころプリ by NELL』記者発表会に参加した。【写真】少し眠そう？エバース佐々木隆史＆町田和樹イベントにあわせ、パジャマ姿で登場した3人。睡眠のこだわりを語ることに。町田は「温度。下半身が冷えると寝た感じがしないので、股引的なもので下半身を冷やさないようにして寝ています」