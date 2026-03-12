11日朝、大阪市北区の梅田の道路にて、巨大な金属製のパイプが突然、地中からせり出すという前代未聞の事故が発生した。 報道によると飛び出たパイプは最終的に10メートル超の高さまで空に向かって伸びたという。幸いにも怪我人はなく、パイプも時間と共に地面に沈み、現在ではほぼ元通りになっているようだ。 だが梅田は大阪府内でも最も栄えている繁華街の1つであり、周囲にはオフィスだけではなく商業施設などが密集し