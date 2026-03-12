「マジ？行けた？決勝って行けんだ」【画像多数】M-1グランプリ出場の思い出の品々が…中学生からの同級生コンビ、カナメストーンの2人が16年同居する一軒家の内部を見る2025年12月21日の夜、芸人コンビ・カナメストーンの2人は「M-1グランプリ 2025」敗者復活戦の会場から決勝の舞台へ向かう道すがら、興奮の中でそれしか言葉にできずにいた。出場を始めてから11年、ラストイヤーでついに叶えた悲願の決勝進出だった。そ