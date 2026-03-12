元サッカー日本代表でタレント・スポーツジャーナリストの前園真聖（52）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。旬のミモザ＆花桃を飾った自宅ショットを披露した。【写真】「春を告げる大好きな花です」旬のミモザ＆花桃を飾った自宅ショット披露の前園真聖前園は「ミモザと花桃。春を告げる大好きな花です」と紹介。黄色いふわふわとしたフォルムが愛らしいミモザについては「花言葉は感謝」と添え、桃色の花が美しい花