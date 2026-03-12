2000年代半ば、女性芸人がいまほど脚光を浴びる前夜。「山田邦子の再来」とも称された実力派がいた。田上よしえ。軽快な話芸と確かなネタ力で頭角を現し、“史上最もシビア”と恐れられた爆笑オンエアバトルでは、女性芸人で唯一「ゴールドバトラー」の称号を手にした。【写真】この記事の写真を見る（2枚）だが、彼女は突如として芸人を引退する。時代がようやく女性芸人に追いついたその矢先だった。なぜ舞台を降りたのか？