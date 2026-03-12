犬がテレビを真剣に見つめているときの心理3つ 1.動いているものが気になる 犬がテレビをジッと見つめているとき、動いている映像に興味をひかれていることが考えられます。 テレビの映像は、静止画をつなぎ合わせる形で動画にしています。そのため、動体視力に優れている犬が見ると、人間が見ているようななめらかな映像ではなくコマ送りのような映像に見えていることが考えられます。 画面の光がチカチカと部分的に点灯し