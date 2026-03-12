ダイソーで、とんでもない粉を入手してしまいました…。さまざまなスパイスを使う為、材料費が何かとかかるあのフライドチキンが、おうちで簡単に作れる優れもの！水で溶いてお肉を揉み込み、揚げるだけで超お手軽。あの世界的チェーン店そっくりな味を楽しめます♡アレンジメニューも美味しくておすすめですよ〜！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フライドチキンミックス価格：￥108（税込）内容量：80g販売ショッ