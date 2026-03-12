トウモロコシの粒をきれいに取り除くのって意外と大変ですよね。包丁だと危ないし、実が残ってしまうことも…。そんな悩みをダイソーの『コーンピーラー』が解消してくれました！トウモロコシに当てがい、スライドさせるだけで面白いくらいに粒が取れる便利なグッズ。楽なうえ、ちょっとした爽快感も味わえますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コーンピーラー価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：45