全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・仙石原の土産物店『大涌谷くろたまご館』です。とっておきの箱根土産をピックアップ！『大涌谷くろたまご館』人気ベスト1。カステラ生地の中に三島のさつまいも餡。ブラックチョコでコーティング。大涌谷黒たまごまんじゅう（4個入り）740円『大涌谷くろたまご館』大涌谷黒たまごまんじゅう（4個入り）740円［施設名］『大涌谷く