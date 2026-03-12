元乃木坂46で俳優の松村沙友理さんは3月12日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを報告し、数多くの祝福の声が寄せられています。【画像全文】第1子出産を報告した松村沙友理「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」松村さんは「ご報告です。これからもよろしくお願い致します」とつづり、花の写真とテキスト画像を投稿。「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」と報告しました。また「小さな身