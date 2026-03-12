野球日本代表「侍ジャパン」の公式Instagramは3月11日に投稿を更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のため、大谷翔平選手らがアメリカ・マイアミへ向かう姿を披露しました。【写真】大谷翔平＆菊池雄星の最新ショット「すごく嬉しいツーショットをありがとうございます」「決戦の地・マイアミへ向かう機内の様子」とつづり、写真を2枚載せている同アカウント。1枚目は大谷選手が飛行機に乗り込む姿、2枚目はロサンゼル