モデル・タレントのゆうちゃみ、お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）が12日、東京・六本木ヒルズ 大屋根プラザで行われた『寝っころプリ by NELL』記者発表会に参加した。【全身ショット】レア！パジャマ姿のゆうちゃみ＆エバースイベントにあわせ、パジャマ姿で登場した3人。寝転がったマットレスの感想について佐々木から「町田、このマットレスどう？」と振られると、町田は「このマットレス、ガチでえぐいぞ」